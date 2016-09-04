05:36 | ХОККЕЙ — КХЛ

Данил Мамаев: "Трактору" не хватило реализации в матче с "Югрой"

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Защитник "Трактора" Данил Мамаев после своего дебютного матча в КХЛ с "Югрой" (1:2 Б) остался доволен своей игрой. Хоккеист подчеркнул, что ему надо прибавлять в скорости.

– Все супер, спокойно, вышел без волнения – хорошая игра, – подчеркнул Мамаев в интервью клубной пресс-службе. – Что сказали тренеры? Выходить поспокойнее, увереннее, играть в свой хоккей – все. Что не получилось? Надо побыстрее играть. Тут быстрый хоккей, отличается от ВХЛ, конечно. Побыстрее надо все делать. Чего не хватило команде? Надо было больше забрасывать, реализовывать моменты свои. А вообще хорошо играли, молодцы.

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