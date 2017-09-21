Даниил Тарасов: "Эта домашняя серия стала для "Динамо" большим уроком"

Нападающий московского "Динамо" Даниил Тарасов в итервью "Известиям" отметил, что неудачная домашняя серия команды связана с тем, что она только строится. Бело-голубые в четырех матчах одержали только одну победу - над "Ладой" (2:1).

– На позапрошлой неделе вы удачно провели выездную серию — выиграли в Риге, Нижнем Новгороде и Череповце. Почему дома произошел спад?

– Сначала была серия побед, теперь наступила серия поражений. Надо выкарабкиваться. Сейчас у нас молодая команда, которая только строится. Необходимо максимально подготовиться к выездной серии. Вроде, по статистике, некоторых соперников мы переиграли, но нужно реализовывать свои моменты. С одной заброшенной шайбой, как это было против "Магнитки" и "Трактора", побеждать невозможно. Мы создаем мало помех вратарям, преуспели только с "Ладой". Эта домашняя серия стала для нас хорошим уроком.

– Какой результат в предстоящей выездной серии будете считать успешным?

– Мы стараемся в каждой игре выкладываться полностью и настраиваемся только на победу. Да, выезды в Новосибирск, Омск, Астану и Ханты-Мансийск будут сложными. Мы никого из соперников не выделяем. Со всеми можно биться, как это нам удавалось на старте сезона.