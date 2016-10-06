Даниил Романцев: "В третьем периоде "Амуру" не хватило времени"

Нападающий "Амура" Даниил Романцев после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (0:1) посетовал, что команда поздно перехватила инициативу. По словам форварда, игроки сделали все, чтобы сдержать натиск соперника, однако в концовке матча немного не хватило времени, чтобы спасти встречу.

- Игра далась очень непросто и шла до гола, - приводит пресс-служба "Амура" слова Романцева. - Команды здорово играли в обороне, моментов было мало. К сожалению, единственную шайбу забросили торпедовцы, а не мы. Несложный бросок от синей линии, рабочий гол. Обидно, что пропустили.

- Во втором периоде команда "засела" в своей зоне. Это связано с тем, что соперник начал давить, или вы выполняли тренерскую установку?

- У нас тоже было несколько позиционных атак. Да, "Торпедо" навалилось, но мы как могли сдерживали их натиск. В третьем периоде мы перехватили инициативу, но нам не хватило времени.