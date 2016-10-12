Даниил Марков: "Я не имел права отказываться от предложения "Спартака"

Даниил Марков, вошедший в тренерский штаб московского "Спартака", отметил, что не имел права отказаться от предложения родного клуба. Специалист будет ассистировать Алексею Ярушкину, ставшему исполняющим обязанности наставника красно-белых после увольнения Германа Титова.

- Мне поступило предложение, я считал, что не имел права отказываться от него, - цитирует "Р-Спорт" Маркова. - "Спартак" не пустое слово, клуб, который меня воспитал и дал дорогу в жизни. Первая игра понравилась движением и настроем. Команда молодая, защитники молодые, постараюсь передать свои знания.