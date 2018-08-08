Даниил Марков: "КХЛ должна взять на себя часть расходов на перелеты клубов на матчи с "Авангардом"

Чемпион мира-2008, известный в прошлом защитник Даниил Марков высказал мнение по поводу переезда "Авангарда" из Омска в Балашиху. Он отметил, что если КХЛ разрешит клубу провести четыре матча под открытым небом в Омске, это будет идеальным решением.

– Переезд в Балашиху – это оптимальный вариант для "Авангарда" в сложившейся ситуации, – сказал Марков. – Я очень рад, что арена в Балашихе не будет пустовать, после того, как оттуда ушел хоккей, – рассказал Марков.

– "Авангард" не будет менять конференцию из-за переезда. Это правильное решение?

– Тут нестандартная ситуация. Никто не ожидал, что так получится. Поэтому лига находит оптимальное решение. По-другому, наверное, не получается. Хорошо то, что руководство клуба вообще сохраняет команду на этот сезон.

– Тем не менее, календарь будет скорректирован из-за того, что некоторым клубам неудобно лететь в Москву. Не видите в этом проблем?

– Думаю, в такой ситуации должна присутствовать корпоративная этика. Такое ЧП может произойти с любым клубом. Понятно, что это дополнительные расходы и тут большую их часть должна взять на себя лига.

– "Авангард" обратился в КХЛ с просьбой провести в Омске четыре матча "Зимней классики". Поддерживаете эту идею?

– Я сам участвовал в "Зимней классике" за ветеранов "Торонто" в позапрошлом году. Это необычайный праздник. Много народу собирается. Самое главное, если лига на это пойдет, омские болельщики не останутся без хоккея. Если КХЛ поддержит, это будет идеальное решение. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)