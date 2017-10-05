Даниил Апальков: "В плане работы Квартальнов выглядит эмоциональней Кудашова"

Нападающий ярославского "Локомотива" Даниил Апальков считает, что новый главный тренер Дмитрий Квартальнов более эмоциональный в игре, чем предыдущий наставник команды Алексей Кудашов​. 51-летний специалист возглавил команду 4 октября и в дебютном матче обыграл московское "Динамо" (2:0).

- В плане работы Квартальнов выглядит эмоциональней, - цитирует ТАСС Апалькова. - Для нас кое– что было новым в работе с ним, но сейчас пока не буду говорить, что мы поменяли. Сейчас тяжело все это осознать, слишком мало времени прошло.

У нас все так быстро произошло, во вторник объявили, мы что-то поменяли в игре, что-то оставили. С "Динамо" победили за счет того, что хотели выиграть. Тем более уже пять поражений накопилось, нам нужна была победа, очки.