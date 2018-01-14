Дамир Шарипзянов: "Ничего нормального в спаде "Нефтехимика" нет"

Нападающий "Нефтехимика" Дамир Шарипзянов в интервью "Известиям" отметил, что команда не ожидала спада, который случился с ней в начале января. Клуб из Нижнекамска проиграл 4 матча подряд в этом году.

– До декабря "Нефтехимик" был единственным (не считая СКА и ЦСКА) клубом КХЛ, который избежал спадов. Сейчас он закономерен?

– Весь сезон спада не было, и никто его не ждал. Ничего нормального в этом нет. Надо тренироваться и устранять проблемы, чтобы они не повторялись.

– Поражение от "Спартака" (2:3) и два незасчитанных гола в их ворота повлияли на команду?

– Не думаю. Незасчитанные голы — решающие моменты матча. Но мы могли решить его судьбу гораздо раньше – получше отыграть начало встречи, использовать свои моменты, не пропускать необязательные голы в свои ворота. Могли первыми забить и потом уже не давать сопернику ничего делать, как это нам обычно удается. Я не считаю, что на это надо как-то реагировать. Надо выходить на лед и реализовывать свои моменты. К сожалению, у нас не получилось.

– Как "Нефтехимику" при довольно скромных ресурсах удается идти на финишной прямой регулярного чемпионата так высоко?

– У нас довольно молодая команда. Мы бежим, бьемся и быстро восстанавливаемся. А все, что нужно для победы, — выкладываться на 100%.

– Перед командой стоит цель удержаться в первой четверке Востока, чтобы иметь в первом раунде плей-офф преимущество своего льда?

– Впрямую ни тренеры, ни руководство ничего такого не говорили. Но игроки и так все понимают. Мы нацелены начать серию в Кубке Гагарина дома. Надо идти от игры к игре, демонстрировать свой привычный хоккей, и всё будет хорошо.