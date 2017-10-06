Дамир Шарипзянов: "Нефтехимик" настроен победить в матче против "Локомотива"

Защитник "Нефтехимика" Дамир Шарипзянов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Югры" (4:5 ОТ) отметил, что серьезно готовились к этой встрече. Хоккеист также добавил, что его команда настроена победить в предстоящей игре против "Локомотива".

– На любого соперника мы настраиваемся, – цитирует клубная пресс-служба Шарипзянова. – У "Югры" сейчас идет перестройка команды и мы знали, что они выйдут, и будут биться. Сейчас нет таких команд, которые бы раздавали очки. Мы не должны пропускать столько шайб.

– Перед игрой изучали соперника?

– Мы любого соперника смотрим. Нам тренера говорят, что и как нужно делать. Нам нужно просто выполнять тренерскую установку.

– Как можешь оценить игру Ильи Ежова в прошедшем матче? Может быть, он просто устал?

– Нет, не устал. Просто мы ему никак не помогли. Вратаря никогда нельзя винить. Он старается, а мы ему не помогли.

– Прокомментируй эпизод со своей заброшенной шайбой.

– В большинстве Саня Авцин очень хорошо закрыл вратаря. Он практически ничего не видел. Мне оставалось только попасть в ворота.

– Какое настроение на предстоящую игру с "Локомотивом"?

– Настроение только побеждать! Нам необходимо набирать очки и создавать отрыв от девятого места в конференции. Надо держаться в первой четверке и даже биться за первое место. Нужно делать все, чтобы набирать очки.