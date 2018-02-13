Дамир Шарипзянов: "Назаров легионеров ругает на английском, если сильно ошибаются, то на русском"

Защитник "Нефтехимика" Дамир Шарипзянов рассказал о первой встрече с главным тренером команды Андрее Назарове. Также хоккеист отметил, что специалист часто шутит в раздевалке, а легионеров может поругать и на русском языке.

– Первый раз увидел Назарова в раздевалке, – приводит "Бизнес Online" слова Шарипзянова. – Не думал, что он такой большой, в двери, можно сказать, не помещается – когда проходит, нагибает голову. В раздевалке отшучивается постоянно, эту сторону я не видел до того. Назаров – позитивный тренер. Когда уже выходим на лед, переходим к делу, тогда все серьезно. В принципе так и должно быть.

– Андрей Назаров – добрый тренер?

– В раздевалке – да. На льду строгий.

– Во время матча? Крепкое словцо?

– Очень, очень строгий. Он делает свое дело и делает так, чтобы мы делали свое. Легионеров он ругает на английском, если очень сильно ошибаются, то на русском.