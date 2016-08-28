Дамир Рыспаев: "Обещаю отдавать всего себя для положительного результата сборной Казахстана"

Защитник "Барыса" Дамир Рыспаев, получивший вызов в расположение сборной Казахстана для участия в олимпийском квалификационном турнире, поблагодарил тренерский штаб за оказанное доверие. По словам игрока, известного за недавние побои во время предсезонного матча с "Куньлунем", он отдаст всего себя для положительного результата национальной команды.

– Хотелось бы сказать слова благодарности тренерскому штабу за доверие. Играть за сборную своей страны – честь и мечта любого хоккеиста, – цитирует Рыспаева официальный сайт Барыса. – Тем более на таком важном турнире. Не загадывая наперед, неважно, сколько игрового времени я получу, обещаю каждую секунду отдавать всего себя для положительного результата сборной.

– Знаете, что в последний раз Казахстан пробивался на главные зимние игры 10 лет назад?

– Да, наша хоккейная сборная пропустила последние две Олимпиады. Однако всё когда-то меняется. С того состава сегодня в команде остался только Виталий Колесник. Есть ещё, конечно, братья Александр и Евгений Корешковы. Но сейчас они в другой роли помогают сборной. Казахстан на Олимпийских играх – этого хотят все: игроки, тренеры, болельщики – вся республика. Уверен, поддержка наших верных фанатов настроит команду на нужный лад.

– В Омске мощный десант болельщиков не помог совладать с лидером восточной конференции…

– Мне ребята рассказывали про наших болельщиков, как они громко поддерживали команду во время матча, как встречали аплодисментами у автобуса после игры. Это дорогого стоит. Спасибо им за искренность и преданность "Барысу", сборной Казахстана. Я как бы всегда был уверен в наших болельщиках, но недавно с новой силой ощутил на себе их солидарность, когда присылали мне сообщения со словами поддержки. Спасибо ещё раз! От себя и от ребят. А первые три матча КХЛ я бы вынес за скобки. Понятно, что никто из команды не выходил на площадку с пораженческим настроением. Но в глобальном плане эти три игры, как и ещё 12 в межсезонье – это время для набора формы и поиска взаимопонимания. Все же видят, насколько обновился "Барыс" по объективным и субъективным причинам. У всех у нас сейчас мысли только о матчах в Осло. А в "регулярке" КХЛ еще 57 игр предстоит. "Барыс" возьмет свое!