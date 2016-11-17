Дамир Рыспаев: "Надеюсь, вопрос моего возвращения в КХЛ решится"

Защитник "Барыса" Дамир Рыспаев заявил, что надеется вернуться в КХЛ. Он поблагодарил руководство казахстанского клуба, которое ведет диалог с лигой о снятии дисквалификации. 21-летний защитник был бессрочно дисквалифицирован за избиение игроков "Куньлуня" в предсезонном товарищеском матче.

– Надеюсь, вопрос моего возвращения в КХЛ в скором времени утрясется, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Рыспаева. – Я хочу помогать команде в игровом плане.

Руководителям клуба хочу сказать спасибо, что в этой ситуации не оставили меня – мол, ты нам теперь не нужен – работают по решению вопроса, ведут диалог с лигой, направляют письма.