16:23 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дамир Рыспаев: "Надеюсь, вопрос моего возвращения в КХЛ решится"

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Защитник "Барыса" Дамир Рыспаев заявил, что надеется вернуться в КХЛ. Он поблагодарил руководство казахстанского клуба, которое ведет диалог с лигой о снятии дисквалификации. 21-летний защитник был бессрочно дисквалифицирован за избиение игроков "Куньлуня" в предсезонном товарищеском матче.

– Надеюсь, вопрос моего возвращения в КХЛ в скором времени утрясется, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Рыспаева. – Я хочу помогать команде в игровом плане.

Руководителям клуба хочу сказать спасибо, что в этой ситуации не оставили меня – мол, ты нам теперь не нужен – работают по решению вопроса, ведут диалог с лигой, направляют письма.

Дополнительная информация

http://hcbarys.kz/news/item/damir-ryspaev-moya-cel-sejchas-igrat-zabivat-goly/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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serenky25

Пусть идет в ММА. Там нужны такие. Там ему фейс поправят. А то взял моду. нападать на тех кто в хоккей играет.

17:27

GoaLapagos

раньше надо было надеяться клоун

16:39

Паренек с Урала

Надеюсь, что нет.

16:32

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