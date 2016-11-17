Дамир Рыспаев: "Надеюсь, вопрос моего возвращения в КХЛ решится"

Защитник "Барыса" Дамир Рыспаев заявил, что надеется вернуться в КХЛ. Он поблагодарил руководство казахстанского клуба, которое ведет диалог с лигой о снятии дисквалификации. 21-летний защитник был бессрочно дисквалифицирован за избиение игроков "Куньлуня" в предсезонном товарищеском матче.
– Надеюсь, вопрос моего возвращения в КХЛ в скором времени утрясется, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Рыспаева. – Я хочу помогать команде в игровом плане.
Руководителям клуба хочу сказать спасибо, что в этой ситуации не оставили меня – мол, ты нам теперь не нужен – работают по решению вопроса, ведут диалог с лигой, направляют письма.
Дополнительная информация
http://hcbarys.kz/news/item/damir-ryspaev-moya-cel-sejchas-igrat-zabivat-goly/
serenky25
Пусть идет в ММА. Там нужны такие. Там ему фейс поправят. А то взял моду. нападать на тех кто в хоккей играет.
17:27
GoaLapagos
раньше надо было надеяться клоун
16:39
Паренек с Урала
Надеюсь, что нет.
16:32