Дамир Рыспаев: "Моя игра позволяет закрепиться в АХЛ"

Защитник "Барыса" Дамир Рыспаев заявил, что хотел бы попробовать свои силы в Северной Америке. Хоккеист уверен, что он сможет закрепиться в клубе АХЛ. В этом сезоне казахстанец провел всего две встречи в КХЛ.

– Павел Дацюк мечтал забить головой – однажды он забил, но гол не засчитали. У тебя есть какая-то похожая мечта – забить тоже какой-нибудь гол или закрепиться в лиге?

– Такой мечты прям особо нет, чтобы закрепиться в этой команде, в этой лиге... Хочу попробовать себя там, на Западе, – цитирует Sports.kz Рыспаева. – Мне всего 22 года, моя игра позволяет закрепиться, например, в АХЛ, есть еще другие лиги... Понятно, что не сразу же, но могут забрать, просмотреть. Моя игра силового плана, а там нужно будет биться. Сейчас у меня заканчивается контракт. Не то, что я нацеливаюсь на Америку, но посмотрим. Я не против этого. Попробовать надо все равно.