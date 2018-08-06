Дамир Рыспаев: "Драк не будет. Будет жесткий хоккей всегда"

Защитник "Барыса" Дамир Рыспаев рассказал о подготовке к новому сезону КХЛ, отметив, что не собирается устраивать никаких драк. По его словам, новичок команды Патрис Кормье хороший мужик.

– Как новички влились в коллектив? Отлично. Все просто хорошие мужики, – цитирует Рыспаева Sports.kz. – На мой взгляд, они мастеровитые и полезные игроки для команды. Кормье? Он не тафгай, нападающий силового плана, хороший мужик. Это только на пользу команде, когда есть мужики с характером, неуступчивые. А у нас весь состав такой.

Подготовка к сезону? Прежде всего, нужно хорошо подготовиться. Здесь мы занимались тем же, что и за рубежом. Не вижу разницы. Все зависит от нас, как мы выполним поставленные цели. Сколько будет драк в новом сезоне? Драк не будет. Будет жесткий хоккей всегда.

Функционально все нормально. Закончили пятинедельный подготовительный процесс. Нагрузки понемногу сбавляем, готовимся к матчам. Будем играть в агрессивный, быстрый хоккей.