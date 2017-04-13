Дамьен Флери: "Я получил несколько предложений от команд из Европы и КХЛ"

Нападающий сборной Франции и "Куньлуня" Дамьен Флери получил предложения от ряда клубов из Европы и КХЛ на следующий сезон. Французский форвард в 57 матчах за пекинский клуб набрал 16 очков (9+7). Его контракт с клубом истекает 30 апреля. Добавим, что сегодня олимпийская сборная России сыграет с Францией в товарищеском матче.

- Сейчас говорить об этом рано, моя голова занята чемпионатом мира, я на 100 процентов сконцентрирован на этом, - цитирует ТАСС Флери. - Я получил несколько предложений от команд из Европы и КХЛ, так чтопосмотрим, что будет. С Кинэном я не знаком, поскольку, как я уже сказал, сейчас сосредоточен на чемпионате мира.

Что касается сборной, то мы сыграли два отличных матча против швейцарцев, сейчас получили новых игроков и с нетерпением ожидаем матча с Россией в четверг. Матч с этим соперником важен для нас, поскольку это будет хорошей проверкой, чего нам стоить ожидать на чемпионате мира, учитывая силу соперника.