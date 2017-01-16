Даллмэн принес "Барысу" победу над "Салаватом"

"Барыс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл "Салават Юлаев". Победную шайбу забросил защитник Кевин Даллмэн.

В составе хозяев по 3 очка набрали нападающие Найджел Доус (2+1) и Брэндон Боченски (0+3).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 4:3 ОТ (0:1, 3:2, 0:0, 1:0)

Голы: Мертль – 10 (бол., Леписто, Логинов), 10:26 – 0:1. Доус – 32 (Боченски, Даллмэн), 23:43 – 1:1. Панюков – 2 (Липин), 24:48 – 2:1. Доус – 33 (Бойд, Боченски), 26:31 – 3:1. Майоров – 5 (бол., Куляш), 34:13 – 3:2. Нестеров – 1 (Коротков), 35:39 – 3:3. Даллмэн – 8 (Доус, Боченски), 64:04 – 4:3.

Вратари: Пулен (19:59 – 20:00) – Гаврилов (Сведберг, 26:31).

Штраф: 10 – 8.

Броски: 35 (10+13+10+2) – 27 (7+13+5+2).

Судьи: Овчинников, Щенев.

16 января. Астана. "Барыс-Арена".