Даллмэн договорился о контракте с одним из топ-клубов КХЛ

Защитник Кевин Даллмэн может перейти в топовый клуб КХЛ, сообщает Шайба.kz. Однако 36-летний хоккеист может остаться в "Барысе", если ему предложат прежнюю зарплату. Ранее стало известно, что руководство несколько дней назад сделало окончательное предложение игроку, но оно не устроило канадца.

В прошлом сезоне Даллмэн сыграл в 70 матчах КХЛ и набрал 39 (9+30) очков. Он выступает за "Барыс" с 2008 года, а с 2012 по 2014 год играл за СКА. Он занимает шестое место в списке самых результативных игроков КХЛ за всю историю лиги.