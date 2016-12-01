Дадонов: третий хет-трик в сезоне

Оформив хет-трик во встрече с "Куньлунем" (5:3), нападающий СКА Евгений Дадонов в третий раз в этом чемпионате забросил более двух шайб за матч и повторил рекорд КХЛ, который принадлежал Найджелу Доусу и Владимиру Тарасенко. Всего 19 хоккеистов оформляли более одного хет-трика за сезон, причем Патрик Торесен отмечался подобным образом сразу в двух чемпионатах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Хоккеисты, сделавшие более трех хет-триков за один регулярный чемпионат КХЛ

Игрок Сезон Матчи Владимир ТАРАСЕНКО 2011/12 СИБИРЬ – Салават Юлаев – 6:3, СИБИРЬ – Барыс – 4:3 ОТ, СКА – Торпедо – 8:3 Найджел ДОУС 2015/16 БАРЫС – Адмирал – 5:3, БАРЫС – Медвешчак – 6:1, Лада – БАРЫС – 1:4 Евгений ДАДОНОВ 2016/17 Медвешчак – СКА – 4:5 ОТ, СКА* – Барыс – 9:0, Куньлунь – СКА – 5:3

* В матче против "Барыса" Дадонов оформил покер