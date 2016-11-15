22:08 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дадонов оформил третий по скорости покер в КХЛ

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Форвард СКА Евгений Дадонов в домашнем матче регулярного чемпионата против "Барыса" (9:0) оформил 15-й покер в истории КХЛ. Свою четвертую шайбу нападающий забросил на исходе 42-й минуты. Лишь двоим хоккеистам удавалось оформить покер быстрее. Челябинец Максим Якуценя и астанинец Найджел Доус затратили на четыре заброшенные шайбы чуть более получаса. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые быстрые покеры в истории КХЛ

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

4-й гол

30.11.2009

Максим ЯКУЦЕНЯ

Нефтехимик

Лада (д)

9:2

30.13

22.02.2013

Найджел ДОУС

Барыс

Трактор (д)

5:3

30.45

15.11.2016

Евгений ДАДОНОВ

СКА

Барыс (д)

9:0

41.56

30.12.2012

Сергей МОЗЯКИН

Металлург Мг

Амур (д)

7:0

43.37

21.11.2008

Алексей МОРОЗОВ*

Ак Барс

Барыс (д)

7:0

43.50

10.01.2013

Юнас АНДЕРССОН

Атлант

Витязь (д)

7:3

43.53

*Позже Морозов забросил пятую шайбу.

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