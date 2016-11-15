Дадонов оформил третий по скорости покер в КХЛ

Форвард СКА Евгений Дадонов в домашнем матче регулярного чемпионата против "Барыса" (9:0) оформил 15-й покер в истории КХЛ. Свою четвертую шайбу нападающий забросил на исходе 42-й минуты. Лишь двоим хоккеистам удавалось оформить покер быстрее. Челябинец Максим Якуценя и астанинец Найджел Доус затратили на четыре заброшенные шайбы чуть более получаса. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые быстрые покеры в истории КХЛ
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
4-й гол
|
30.11.2009
|
Максим ЯКУЦЕНЯ
|
Нефтехимик
|
Лада (д)
|
9:2
|
30.13
|
22.02.2013
|
Найджел ДОУС
|
Барыс
|
Трактор (д)
|
5:3
|
30.45
|
15.11.2016
|
Евгений ДАДОНОВ
|
СКА
|
Барыс (д)
|
9:0
|
41.56
|
30.12.2012
|
Сергей МОЗЯКИН
|
Металлург Мг
|
Амур (д)
|
7:0
|
43.37
|
21.11.2008
|
Алексей МОРОЗОВ*
|
Ак Барс
|
Барыс (д)
|
7:0
|
43.50
|
10.01.2013
|
Юнас АНДЕРССОН
|
Атлант
|
Витязь (д)
|
7:3
|
43.53
*Позже Морозов забросил пятую шайбу.