Дадонов оформил третий по скорости покер в КХЛ

Форвард СКА Евгений Дадонов в домашнем матче регулярного чемпионата против "Барыса" (9:0) оформил 15-й покер в истории КХЛ. Свою четвертую шайбу нападающий забросил на исходе 42-й минуты. Лишь двоим хоккеистам удавалось оформить покер быстрее. Челябинец Максим Якуценя и астанинец Найджел Доус затратили на четыре заброшенные шайбы чуть более получаса. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые быстрые покеры в истории КХЛ

Дата Игрок Клуб Соперник Счет 4-й гол 30.11.2009 Максим ЯКУЦЕНЯ Нефтехимик Лада (д) 9:2 30.13 22.02.2013 Найджел ДОУС Барыс Трактор (д) 5:3 30.45 15.11.2016 Евгений ДАДОНОВ СКА Барыс (д) 9:0 41.56 30.12.2012 Сергей МОЗЯКИН Металлург Мг Амур (д) 7:0 43.37 21.11.2008 Алексей МОРОЗОВ* Ак Барс Барыс (д) 7:0 43.50 10.01.2013 Юнас АНДЕРССОН Атлант Витязь (д) 7:3 43.53

*Позже Морозов забросил пятую шайбу.