Дацюк получил травму в матче с минским "Динамо"

Нападающий СКА Павел Дацюк получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (5:1), сообщает официальный Твиттер петербуржцев. Во втором периоде он получил клюшкой по руке от защитника соперников Кристиана Хенкеля.

"Две минуты до конца периода - Павел Дацюк уходит в раздевалку. Досталось ему в одном из эпизодов по рукам - даже перчатка слетела. Здоровья Волшебнику!" - говорится в сообщении СКА.

В нынешнем сезоне на счету Дацюка 33 (8+25) очка в регулярном чемпионате КХЛ.