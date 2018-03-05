Дацюк передал золотую медаль ЧМ-2012 Среднеуральскому монастырю

Капитан сборной России Павел Дацюк передал свою золотую медаль с чемпионата мира женскому монастырю в Среднеуральске, информирует сайт екатеринбургской епархии. Награду форвард СКА выиграл в 2012 году на турнире в Швеции и Финляндии.

Напомним, недавно Дацюк, который является уроженцем Екатеринбурга, стал чемпионом Олимпиады в Пхенчхане и вошел в "Тройной золотой клуб".

– Для меня самое главное – это любовь, которую я испытываю, когда сюда приезжаю, – отметил Дацюк.

Как отмечается, Дацюк посетил женский монастырь на днях в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", чтобы поблагодарить Бога за победу на Играх-2018.