Дацюк передал золотую медаль ЧМ-2012 Среднеуральскому монастырю

Капитан сборной России Павел Дацюк передал свою золотую медаль с чемпионата мира женскому монастырю в Среднеуральске, информирует сайт екатеринбургской епархии. Награду форвард СКА выиграл в 2012 году на турнире в Швеции и Финляндии.
Напомним, недавно Дацюк, который является уроженцем Екатеринбурга, стал чемпионом Олимпиады в Пхенчхане и вошел в "Тройной золотой клуб".
– Для меня самое главное – это любовь, которую я испытываю, когда сюда приезжаю, – отметил Дацюк.
Как отмечается, Дацюк посетил женский монастырь на днях в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", чтобы поблагодарить Бога за победу на Играх-2018.
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PvsZ
Блин... уважаю Пашу как великого хоккеиста и своего земляка, и нисколько не против, что он глубоко верующий, но в чём логика, не пойму. Детскому клубу бы отдал какому-нибудь в Екб, или учредил детский же кубок имени себя и инкрустировал медаль в трофей, или просто оставил в семье для сына. В монастыре-то она зачем?
19:44
foreverCSKAforever
Великие "победы" в ске решил замолить?
18:42
Гадюкин
Это давняя история. Я смотрел фильм про этот монастырь. Там есть момент, где появляется Паша и рассказывает, как ездил к отцу Сергию(известный и авторитетный монах в России) в этот монастырь и просил благословить на победу в ЧМ. Они поговорили, Дацюк сказал, что выиграл за океаном Кубок Стэнли и разные индивидуальные призы, а вот золота ЧМ у него нет, о. Сергий благословил и сказал что-то вроде "Ничего не бойся, не робей, борись, золото ты обязательно выиграешь." И Паша действительно выиграл впервые в своей жизни. Когда он вернулся и показал медаль о. Сергию, тот сказал "А теперь отдай её". Но Паша видимо тогда не отдал :) И вот сейчас свершилось )) Надо будет поискать тот CD.
17:30
Lars Berger
Зачем медаль в женском монастыре?! Серьезно.
15:47
Igrok Igorek
После того, как Паша агитировал против "Матильды", я уже ничему не удивляюсь...
15:45
andersen78
а зачем им медаль?
15:24
Helicopter
Переплавят. Им нужнее.
14:48
Паснаход
монашки будут по очереди носить
14:23
Разбанен досрочно
с какой целью?
14:16