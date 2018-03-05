13:48 | Хоккей — КХЛ

Дацюк передал золотую медаль ЧМ-2012 Среднеуральскому монастырю

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Капитан сборной России Павел Дацюк передал свою золотую медаль с чемпионата мира женскому монастырю в Среднеуральске, информирует сайт екатеринбургской епархии. Награду форвард СКА выиграл в 2012 году на турнире в Швеции и Финляндии.

Напомним, недавно Дацюк, который является уроженцем Екатеринбурга, стал чемпионом Олимпиады в Пхенчхане и вошел в "Тройной золотой клуб".

– Для меня самое главное – это любовь, которую я испытываю, когда сюда приезжаю, – отметил Дацюк.

Как отмечается, Дацюк посетил женский монастырь на днях в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", чтобы поблагодарить Бога за победу на Играх-2018.

Дополнительная информация

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/news/2018/03/05/17597/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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PvsZ

Блин... уважаю Пашу как великого хоккеиста и своего земляка, и нисколько не против, что он глубоко верующий, но в чём логика, не пойму. Детскому клубу бы отдал какому-нибудь в Екб, или учредил детский же кубок имени себя и инкрустировал медаль в трофей, или просто оставил в семье для сына. В монастыре-то она зачем?

19:44

foreverCSKAforever

Великие "победы" в ске решил замолить?

18:42

Гадюкин

Это давняя история. Я смотрел фильм про этот монастырь. Там есть момент, где появляется Паша и рассказывает, как ездил к отцу Сергию(известный и авторитетный монах в России) в этот монастырь и просил благословить на победу в ЧМ. Они поговорили, Дацюк сказал, что выиграл за океаном Кубок Стэнли и разные индивидуальные призы, а вот золота ЧМ у него нет, о. Сергий благословил и сказал что-то вроде "Ничего не бойся, не робей, борись, золото ты обязательно выиграешь." И Паша действительно выиграл впервые в своей жизни. Когда он вернулся и показал медаль о. Сергию, тот сказал "А теперь отдай её". Но Паша видимо тогда не отдал :) И вот сейчас свершилось )) Надо будет поискать тот CD.

17:30

Lars Berger

Зачем медаль в женском монастыре?! Серьезно.

15:47

Igrok Igorek

После того, как Паша агитировал против "Матильды", я уже ничему не удивляюсь...

15:45

andersen78

а зачем им медаль?

15:24

Helicopter

Переплавят. Им нужнее.

14:48

Паснаход

монашки будут по очереди носить

14:23

Разбанен досрочно

с какой целью?

14:16

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