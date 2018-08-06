Дацюк - о звании ЗМС: "Игроки сборной его заслужили, сделали большое дело на ЧМ-2018"

Нападающий СКА Павел Дацюк в интервью "СЭ" высказался на тему чемпионата мира по футболу. По мнению хоккеиста, событие получилось эмоциональным, а футболисты сборной России сделали большое дело и заслужили звание ЗМС.

– Как лето провели?

– Большую часть времени провел с семьей. Чемпионат мира по футболу, конечно, не обошел стороной ни меня, не мой город. Это замечательное событие. Очень эмоциональное. Замечательно, что к футболу у нас в стране поднимается интерес.

– Матчи чемпионата мира по футболу удалось посетить?

– Был на трех матчах из четырех в Екатеринбурге. Только игру Мексики со Швецией не видел. Организация была очень хорошей. Наверное, слышали, что у нас стадион находится в центре города, и это многим понравилось.

– Как относитесь к тому, что футболистом за выход в четвертьфинал дали звание ЗМС?

– Думаю, они заслужили, сделали большое дело. Конечно, остался осадок, все-таки могли дальше пройти, но все равно выступили здорово