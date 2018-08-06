Дацюк - о состоянии после отпуска: "Готов не на 100 процентов, но сейчас все набирают форму"

Нападающий СКА и сборной России по хоккею Павел Дацюк в интервью "СЭ" рассказал о своем состоянии после отпуска и подготовке к новому сезону. Хоккеист также поделился мнением о новичке питерской команды ​Наиле Якуповом.

– Как вы себе чувствуете после отпуска? И когда собираетесь играть?

– Сегодня уже поиграли. А так - состояние хорошее. Потихоньку форму набираю, буду готовиться, а когда буду играть – зависит от тренерского штаба. В Сочи ли - это на усмотрение тренерского штаба. Все-таки идет тренировочный сбор, и я готов не на 100 процентов, но сейчас все набирают форму.

– Вы уже потренировались с Наилем Якуповым, причем в одной тройке. Как вам новичок СКА?

– Мы со многими успели потренироваться. По нему, конечно, видно, что горит желанием, хочет забивать, старается. Будем помогать друг другу. (Игорь ЕРОНКО)