Дацюк на "отлично" защитил дипломную работу в университете

Нападающий СКА Павел Дацюк на "отлично" защитил диплом в Уральском федеральном университете. Целью своей выпускной работы студент кафедры управления физической культуры и спорта обозначил повышение эффективности подготовки юных хоккеистов к тренировочному этапу спортивной специализации.

- Я сталкивался с этим на протяжении десяти лет, - приводит пресс-служба учебного заведения слова Дацюка. - Я смотрю, как развивается подготовка юных хоккеистов, и переживаю, думаю по данной теме у меня много единомышленников. Надеюсь, что смогу чем-то помочь всем, кто участвует в процессе: тренерам, детям и самому себе.