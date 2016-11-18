15:35 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дацюк на "отлично" защитил дипломную работу в университете

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Нападающий СКА Павел Дацюк на "отлично" защитил диплом в Уральском федеральном университете. Целью своей выпускной работы студент кафедры управления физической культуры и спорта обозначил повышение эффективности подготовки юных хоккеистов к тренировочному этапу спортивной специализации.

- Я сталкивался с этим на протяжении десяти лет, - приводит пресс-служба учебного заведения слова Дацюка. - Я смотрю, как развивается подготовка юных хоккеистов, и переживаю, думаю по данной теме у меня много единомышленников. Надеюсь, что смогу чем-то помочь всем, кто участвует в процессе: тренерам, детям и самому себе.

Дополнительная информация

http://urfu.ru/ru/news/news/17849/

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