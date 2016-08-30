Дацюк, Кагарлицкий и Холлоуэй – три звезды игрового дня в КХЛ

Постоянная рубрика "Три звезды": каждый вечер мы называем трех главных героев игрового дня в регулярном чемпионате КХЛ.

1. Павел ДАЦЮК, СКА – 3 (2+1) очка, 3 броска, "+1"

– Получилась интересная игра для зрителей. Не совсем то, что мы планировали, но в итоге команда проявила характер. Мы все играли до конца. Это самое главное. Надо отдать должное сопернику. Они хорошо играли, много контратаковали, У них были шансы в первом периоде. А нам есть над чем работать. Это начало сезона. Такой матч станет хорошим уроком для нас. Спасибо болельщикам, которые поддержали нас и дали много энергии и эмоций.

Ни в коем случае не надо вешать всех собак на Шестеркина. Каждый бросок заходил. Иногда такое бывает. Мне бы тоже хотелось, чтобы у меня каждый бросок заходил. Это рабочие моменты. Нам всем надо уделять больше внимания обороне и игре в меньшинстве. Это важный компонент игры.

2. Дмитрий КАГАРЛИЦКИЙ, "Северсталь" 3 (2+1) очка, 4 броска, +2

3. Бад ХОЛЛОУЭЙ, ЦСКА – 2 (2+0) очка, 2 броска, "0"