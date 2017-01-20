13:05 | ХОККЕЙ — КХЛ

Да Коста приступил к тренировкам с ЦСКА спустя три месяца

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Форвард ЦСКА Стефан Да Коста приступил к полноценным тренировкам, сообщает "Р-Спорт". Француз начал работать с общей группой армейцев на занятиях. 27-летний хоккеист получил травму 15 октября прошлого года в матче регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" (3:2) и с тех пор не выходил на лед.

В текущем сезоне Да Коста сыграл в 17 матчах и набрал 11 (5+6) очков. ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции и отстает от лидера на четыре очка. Следующий матч армейцы проведут против "Спартака" 23 января.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170120/1115165618.html

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