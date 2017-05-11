Да Коста не знает, останется ли в ЦСКА

Нападающий сборной Франции Стефан Да Коста, в минувшем сезоне выступавший в составе ЦСКА, не имеет ни малейшего представления, останется ли в команде. Соглашение форварда с армейцами было рассчитано до 30 апреля. Позже сообщалось, что красно-синие предложили игроку новый контракт.

Да Коста провел в ЦСКА три сезона, в ходе которых принял участие в 133 матчах регулярного чемпионата и плей-офф и набрал 124 (61+ 63) очка.

- Предыдущий год получился очень сложным для меня из-за травм, но я считаю, что смог хорошо вернуться в строй в конце сезона и неплохо выглядел в плей-офф, - приводит "Р-Спорт" слова Да Коста. - К сожалению, с командой мы не смогли решить поставленных задач.

Знаю, что мой большой друг Ян Муршак уже покинул команду и подписал контракт с "Торпедо" из Нижнего Новгорода, уверен, он добьется там успеха. Что касается меня, то у меня нет ни малейшего представления, останусь ли я в ЦСКА.