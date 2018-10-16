Цулыгин - о выигрыше у "Магнитки": "Нужная победа в моральном плане"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин прокомментировал итоги матча против "Металлурга" (2:1 ОТ). Специалист также поведал о сроках возможного появления защитников Захара Арзамасцева, Сергея Терещенко и вратаря Андрея Кареева.

- Для нас очень сложная была игра. Начало игры - многообещающее, т. е. здорово начали , имели хорошие моменты, забили один гол и после этого где-то с двенадцатой минуты первого периода начались невынужденные ошибки, сами себе начали привозить, тем самым дали воздух сопернику. После этого соперник очень здорово вошел в игру и очень здорово отыграл второй и третий периоды.

Хорошо, что смогли выстоять, не пропустить и даже моменты забить. Выиграли в овертайме. Это для нас очень нужная победа, хорошая победа - и в моральном плане, и вообще для всех. Хотелось сказать нашим болельщикам спасибо, потому что их очень много присутствовало и так здорово поддерживали. Это тоже очень помогало команде.

- Сегодня в список травмированных был внесен Захар Азамасцев. Что-то известно по срокам его восстановления?

- Нет, по срокам восстановления пока неизвестно. Приедем домой, проведем дополнительный осмотр и посмотрим как себя будут чувствовать и он, и Терещенко, и Гареев.

- Андреев Кареев, ваш второй вратарь, сыграл лишь пять матчей. Какие перспективы у него в этом сезоне?

- Я думаю, что в дальнейшем мы сможем увидеть его в игре. Почему бы и нет? Сейчас такой период, когда играет Юха - будет такой период, когда будет играть Кареев. (Юрий Ширинкин)

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