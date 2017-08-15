ЦСКА забросил три безответные шайбы "Спартаку" на Кубке мэра Москвы

ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 3:0 в матче Кубка Мэра Москвы. В составе победителей в меньшинстве отличился Роман Любимов, по шайбе забросили Кирилл Петров и Антон Бурдасов.

Кубок мэра Москвы

"Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Любимов – 2 (мен.), 4:18 – 0:1. Петров – 1 (Шумаков, Ожиганов), 42:40 – 0:2. Бурдасов – 1, 53:11 – 0:3.

Нереализованный буллит: Ничушкин (38:46, ЦСКА).

Вратари: Беспалов – Сорокин.

Судьи: Гофман, Сергеев.

15 августа. Москва. Ледовый дворец "Мегаспорт".