ЦСКА забросил первую шайбу в плей-офф КХЛ-2017

Сегодня проходит первый матч серии плей-офф между ЦСКА и "Йокеритом". В этой встрече был открыт счет голам в розыгрыше Кубка Гагарина-2017. На второй минуте игры счет открыл защитник Богдан Киселевич, реализовавший большинство.

3` Автором первой армейской шайбы в этом плей-офф становится Богдан Киселевич! 1:0 pic.twitter.com/92BQAxQmHW – ХК ЦСКА Москва (@hccska) 21 февраля 2017 г.