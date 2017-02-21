19:42 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА забросил первую шайбу в плей-офф КХЛ-2017

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Сегодня проходит первый матч серии плей-офф между ЦСКА и "Йокеритом". В этой встрече был открыт счет голам в розыгрыше Кубка Гагарина-2017. На второй минуте игры счет открыл защитник Богдан Киселевич, реализовавший большинство.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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harya88

ааа не засчитали оказывается, извиняюсь

19:56

1313eeeee

harya88, а Локо забил, нет?

19:55

harya88

А Локо уже не в счет да?

19:51

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