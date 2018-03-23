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ЦСКА - "Йокерит": новый рекорд продолжительности матча в КХЛ - 142.09


ЦСКА и "Йокерит" в пятом матче серии плей-офф КХЛ установили рекорд продолжительности матча. Команды провели на льду 142 минуты 9 секунд.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу финской команды. Победная шайба на счету форварда Мики Ниеми. "Йокерит" сократил отставание в серии - 2:3.

Отметим, ранее рекорд принадлежал матчу 2014 года "Лев" - "Донбасс" (3:4 4ОТ). Тогда команды провели на льду 126 минут 14 секунд.

Самые продолжительные матчи плей-офф КХЛ до игры ЦСКА - "Йокерит"

Дата

Стадия

Матч

Счет

Автор гола

Время

21.03.2014

Второй раунд

Лев – Донбасс

3:4 ОТ

Андрей КОНЕВ

126.14

25.02.2013

Первый раунд

Северсталь – Локомотив

3:2 ОТ

Денис КАЗИОНОВ

118.48

12.03.2018

Первый раунд

Адмирал – Металлург Мг

2:3 ОТ

Данис ЗАРИПОВ

116.35

11.03.2014

Первый раунд

Торпедо – Салават Юлаев

 1:2 ОТ

Александр СТЕПАНОВ

113.24

26.03.2016

Финал конференции

СКА – ЦСКА

0:1 ОТ

Джефф ПЛЭТТ

111.12

 
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