ЦСКА - "Йокерит": новый рекорд продолжительности матча в КХЛ - 142.09

ЦСКА и "Йокерит" в пятом матче серии плей-офф КХЛ установили рекорд продолжительности матча. Команды провели на льду 142 минуты 9 секунд.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу финской команды. Победная шайба на счету форварда Мики Ниеми. "Йокерит" сократил отставание в серии - 2:3.

Отметим, ранее рекорд принадлежал матчу 2014 года "Лев" - "Донбасс" (3:4 4ОТ). Тогда команды провели на льду 126 минут 14 секунд.

Самые продолжительные матчи плей-офф КХЛ до игры ЦСКА - "Йокерит"