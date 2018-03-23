ЦСКА - "Йокерит": новый рекорд продолжительности матча в КХЛ - 142.09

ЦСКА и "Йокерит" в пятом матче серии плей-офф КХЛ установили рекорд продолжительности матча. Команды провели на льду 142 минуты 9 секунд.
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу финской команды. Победная шайба на счету форварда Мики Ниеми. "Йокерит" сократил отставание в серии - 2:3.
Отметим, ранее рекорд принадлежал матчу 2014 года "Лев" - "Донбасс" (3:4 4ОТ). Тогда команды провели на льду 126 минут 14 секунд.
Самые продолжительные матчи плей-офф КХЛ до игры ЦСКА - "Йокерит"
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Счет
|
Автор гола
|
Время
|
21.03.2014
|
Второй раунд
|
Лев – Донбасс
|
3:4 ОТ
|
Андрей КОНЕВ
|
126.14
|
25.02.2013
|
Первый раунд
|
Северсталь – Локомотив
|
3:2 ОТ
|
Денис КАЗИОНОВ
|
118.48
|
12.03.2018
|
Первый раунд
|
Адмирал – Металлург Мг
|
2:3 ОТ
|
Данис ЗАРИПОВ
|
116.35
|
11.03.2014
|
Первый раунд
|
Торпедо – Салават Юлаев
|
1:2 ОТ
|
Александр СТЕПАНОВ
|
113.24
|
26.03.2016
|
Финал конференции
|
СКА – ЦСКА
|
0:1 ОТ
|
Джефф ПЛЭТТ
|
111.12