19:29 | ХОККЕЙ — КХЛ

ЦСКА вырвал победу у "Магнитки", Плэтт и Мозякин забросили по две шайбы

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Магнитогорский "Металлург" упустил победу над ЦСКА (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе гостей дубль оформил форвард Сергей Мозякин, также одну шайбу на свой счет записал Оскар Осала. У хозяев шайбу забросил Стефан Да Коста, дубль на счету Джеффа Плэтта, причем вторую шайбу он забросил за 35 секунд до финальной сирены. Победу армейцам в овертайме принес Ян Муршак.

Отметим, что во втором периоде арбитры удалили защитника армейцев Игоря Ожиганова до конца встречи за силовой прием на Илье Берестенникове. Хоккеист получил штраф 5+20 минут, и за время игры в меньшинстве ЦСКА пропустил две шайбы. "Магнитка" идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА занимает вторую строчку на "Западе" и продлил победную серию до четырех матчей кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Металлург" Мг (Магнитогорск) – 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Плэтт – 5 (Скотт, Светлаков), 26:02 – 1:0. Мозякин – 41 (бол., Коварж, Ли), 30:21 – 1:1. Осала – 13 (бол., Семин), 32:18 – 1:2. Да Коста – 8 (бол., Блажиевский), 41:05 – 2:2. Мозякин – 42 (бол., Коварж), 48:48 – 2:3. Плэтт – 6 (Денисов, Да Коста), 59:25 – 3:3. Муршак – 6 (Петров), 63:55 – 4:3.

Вратари: Сорокин (58:14 – 59:25) – Кошечкин (Самсонов, 30:13, Кошечкин, 30:21).

Штраф: 39 – 16.

Броски: 46 (7+16+19+4) – 25 (11+9+4+1).

Судьи: Беляев, Гофман.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (24)
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Электросталец

дернули магнитов, хорошо!

20:35

болдовский

max112-у ММг вообще ничего нету,ни у них ,ни у Мозякина-как быки в борт рогами биться не умеют,по площадке бегать не умеюи,ничего у них нет-кроме 2 КГ за 3 года...

20:28

историк79

foreverCSKAforever//// ну, как сказать? неприятно такие победы упускать. Но по делу, всё верно.

20:25

болдовский

serjio_1704-в нашем дворе было правило-лежачего не бьют,а когда игрок на скорсти падает и ему еще придают ускорение-это очень опасно для жизни,шейный позвонок можно выбить легко,хоть и не специально!

20:24

историк79

max112////"БГГ..." скажешь, когда в финале ММг обыграешь, ок?

20:24

foreverCSKAforever

Историк79, я никуда не уходил. Припекает небось?

20:23

foreverCSKAforever

Serjio_1704, я не говорю, что ЦСКА не проигрывал кубам, находящимся ниже в таблице. Я говорю, что Магнитка и СКА набрали в сезоне "лишних" очков, когда игра была равная, а полосатые Эрнсты Теодоры Амадеи сокращали составы соперников, как в случае с Ожигановым, чтобы Мозякин и Ковальчук с компаниями могли за одну пятиминутку превратить равную игру в игру в одну калитку.

20:22

болдовский

про Плэтта вообще обгогочешься-2 рикошета забил и уже ,по мнению комментаторов,встал на один уровень с Мозякиным...42 и 9??!!!

20:21

max112

ММг-тряпки, нету у них яиц. Как можно было не взять 3 очка? Пропустить на последней минуте, а потом ещё в конце овера..... БГГГ...

20:16

serjio_1704

ЦСКА форева В Прошлогодний финал, позапрошлогодний полуфинал запада ЦСКА все показал. Или ты хочешь сказать что ЦСКА никому в этом сезоне не отдавало очки командам которые ниже по таблице??? Тем более то же Торпедо не так уж слабее ЦСКА, Магнитки, СКА и прочих... А по игре, по мне так удаления Ожиганова небыло. В остальном игра была равная.

20:10

diskmen

Молодцы ребята.Думал проиграем,но фарт был на нашей стороне.Опять насторажевает большое количество удалений.

20:06

историк79

foreverCSKAforever/////Пошёл, пошёл ныть...)))

20:04

foreverCSKAforever

Что СКА, что Магнитка - команды численного преимущества, а если его гопман не придумал или придумал, но очень мало, то очки в играх с ними набирают и Сочи, и Витязь, и Нижний Новгород без особых проблем. Хоккей - это не только броски по чужим воротам, когда ты играешь впятером против троих, но еще и катание на коньках, силовая борьба, а бывает так, что и лишний период-другой-третий. Когда игра выходит за рамки большинства 5 на 3, всё встает на свои места.

20:01

историк79

А Гимаев - нытик, согласен с Болдовским. Ну полматча ныл про "несправедливое удаление". И Скворцов ему подпевал. Видимо, боялся на правый джеб нарваться.)))

20:01

igor.kuhta

Плэтт по ходу уже набрал нужные кондиции. Два дубля подряд очень даже неплохо

20:01

историк79

ЦСКА с победой. Такое впечатление, что в команду набирают только самых быстрых. Бежишь 100-метровку медленне 10 секунд - всё, не попал в команду. Просто чудовищная разница в скорости. Всё, что Магнитка может армейцам противопоставить - мысль. Класс примерно одинаковый. Поэтому и результаты рядышком-рядышком. Что победит в следующий раз, мысль и тактика Магнитки или просто убойная скорость и физика ЦСКА?

19:58

болдовский

конитупорылые кроме тупого ржанья мыслей совсем нет?!Как и у ЦСКА тоже мыслей нет-вот и болейте дальше,а НХЛ посмотрю где мысль видна прежде всего,а если еще исполнена на скорости-так просто загляденье!!!!

19:55

red-blue tushino 77

Эй болдовский, Эй болдовский-лососни наш Хрен Московский!!!

19:54

sadmur

Болдовский, ты на статистику посмотри! Умник))) И да, у твоих СЮ седьмое подряд с их "игрой"

19:52

red-blue tushino 77

болдовский то есть!!!

19:52

red-blue tushino 77

бойцовский Гоняй Балду! Не смотри хоккей-это, не твоё!!!

19:51

andrey62

болдовский С головой все нормально?

19:49

болдовский

Как достало это болото под названием ЦСКА-сами не играю и другим не дают!Гимаева просто слушать прортивно-заслуженный тренер россии ?кого он воспитал?Его сына падающего в борт впечатал бы кто нибудь ,а мы послушали какие песни он запоет!!?Комментарии -ни о чем,как и игра ЦСКА,именннор поэтому на международной арене нам ничего не светит и долго не будет еще светить,потому что культура хоккея начинается с восприятия информации об игре,а если все ангажировано,то ни смотреть ,ни слушать не интересно!Вот все ругаю Салават,а я балдею от игры-именно от игры!!!Недаром лучшая серия в ппрошлм сезоне была Салават-Магнитка,потому что обе команды играли!!!

19:44

цскамакс

красавцы!!!

19:32

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ