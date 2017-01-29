ЦСКА вырвал победу у "Магнитки", Плэтт и Мозякин забросили по две шайбы

Магнитогорский "Металлург" упустил победу над ЦСКА (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе гостей дубль оформил форвард Сергей Мозякин, также одну шайбу на свой счет записал Оскар Осала. У хозяев шайбу забросил Стефан Да Коста, дубль на счету Джеффа Плэтта, причем вторую шайбу он забросил за 35 секунд до финальной сирены. Победу армейцам в овертайме принес Ян Муршак.

Отметим, что во втором периоде арбитры удалили защитника армейцев Игоря Ожиганова до конца встречи за силовой прием на Илье Берестенникове. Хоккеист получил штраф 5+20 минут, и за время игры в меньшинстве ЦСКА пропустил две шайбы. "Магнитка" идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА занимает вторую строчку на "Западе" и продлил победную серию до четырех матчей кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Металлург" Мг (Магнитогорск) – 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Плэтт – 5 (Скотт, Светлаков), 26:02 – 1:0. Мозякин – 41 (бол., Коварж, Ли), 30:21 – 1:1. Осала – 13 (бол., Семин), 32:18 – 1:2. Да Коста – 8 (бол., Блажиевский), 41:05 – 2:2. Мозякин – 42 (бол., Коварж), 48:48 – 2:3. Плэтт – 6 (Денисов, Да Коста), 59:25 – 3:3. Муршак – 6 (Петров), 63:55 – 4:3.

Вратари: Сорокин (58:14 – 59:25) – Кошечкин (Самсонов, 30:13, Кошечкин, 30:21).

Штраф: 39 – 16.

Броски: 46 (7+16+19+4) – 25 (11+9+4+1).

Судьи: Беляев, Гофман.