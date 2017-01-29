ЦСКА вырвал победу у "Магнитки", Плэтт и Мозякин забросили по две шайбы

Магнитогорский "Металлург" упустил победу над ЦСКА (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе гостей дубль оформил форвард Сергей Мозякин, также одну шайбу на свой счет записал Оскар Осала. У хозяев шайбу забросил Стефан Да Коста, дубль на счету Джеффа Плэтта, причем вторую шайбу он забросил за 35 секунд до финальной сирены. Победу армейцам в овертайме принес Ян Муршак.
Отметим, что во втором периоде арбитры удалили защитника армейцев Игоря Ожиганова до конца встречи за силовой прием на Илье Берестенникове. Хоккеист получил штраф 5+20 минут, и за время игры в меньшинстве ЦСКА пропустил две шайбы. "Магнитка" идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА занимает вторую строчку на "Западе" и продлил победную серию до четырех матчей кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА – "Металлург" Мг (Магнитогорск) – 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Голы: Плэтт – 5 (Скотт, Светлаков), 26:02 – 1:0. Мозякин – 41 (бол., Коварж, Ли), 30:21 – 1:1. Осала – 13 (бол., Семин), 32:18 – 1:2. Да Коста – 8 (бол., Блажиевский), 41:05 – 2:2. Мозякин – 42 (бол., Коварж), 48:48 – 2:3. Плэтт – 6 (Денисов, Да Коста), 59:25 – 3:3. Муршак – 6 (Петров), 63:55 – 4:3.
Вратари: Сорокин (58:14 – 59:25) – Кошечкин (Самсонов, 30:13, Кошечкин, 30:21).
Штраф: 39 – 16.
Броски: 46 (7+16+19+4) – 25 (11+9+4+1).
Судьи: Беляев, Гофман.
Электросталец
дернули магнитов, хорошо!
20:35
болдовский
max112-у ММг вообще ничего нету,ни у них ,ни у Мозякина-как быки в борт рогами биться не умеют,по площадке бегать не умеюи,ничего у них нет-кроме 2 КГ за 3 года...
20:28
историк79
foreverCSKAforever//// ну, как сказать? неприятно такие победы упускать. Но по делу, всё верно.
20:25
болдовский
serjio_1704-в нашем дворе было правило-лежачего не бьют,а когда игрок на скорсти падает и ему еще придают ускорение-это очень опасно для жизни,шейный позвонок можно выбить легко,хоть и не специально!
20:24
историк79
max112////"БГГ..." скажешь, когда в финале ММг обыграешь, ок?
20:24
foreverCSKAforever
Историк79, я никуда не уходил. Припекает небось?
20:23
foreverCSKAforever
Serjio_1704, я не говорю, что ЦСКА не проигрывал кубам, находящимся ниже в таблице. Я говорю, что Магнитка и СКА набрали в сезоне "лишних" очков, когда игра была равная, а полосатые Эрнсты Теодоры Амадеи сокращали составы соперников, как в случае с Ожигановым, чтобы Мозякин и Ковальчук с компаниями могли за одну пятиминутку превратить равную игру в игру в одну калитку.
20:22
болдовский
про Плэтта вообще обгогочешься-2 рикошета забил и уже ,по мнению комментаторов,встал на один уровень с Мозякиным...42 и 9??!!!
20:21
max112
ММг-тряпки, нету у них яиц. Как можно было не взять 3 очка? Пропустить на последней минуте, а потом ещё в конце овера..... БГГГ...
20:16
serjio_1704
ЦСКА форева В Прошлогодний финал, позапрошлогодний полуфинал запада ЦСКА все показал. Или ты хочешь сказать что ЦСКА никому в этом сезоне не отдавало очки командам которые ниже по таблице??? Тем более то же Торпедо не так уж слабее ЦСКА, Магнитки, СКА и прочих... А по игре, по мне так удаления Ожиганова небыло. В остальном игра была равная.
20:10
diskmen
Молодцы ребята.Думал проиграем,но фарт был на нашей стороне.Опять насторажевает большое количество удалений.
20:06
историк79
foreverCSKAforever/////Пошёл, пошёл ныть...)))
20:04
foreverCSKAforever
Что СКА, что Магнитка - команды численного преимущества, а если его гопман не придумал или придумал, но очень мало, то очки в играх с ними набирают и Сочи, и Витязь, и Нижний Новгород без особых проблем. Хоккей - это не только броски по чужим воротам, когда ты играешь впятером против троих, но еще и катание на коньках, силовая борьба, а бывает так, что и лишний период-другой-третий. Когда игра выходит за рамки большинства 5 на 3, всё встает на свои места.
20:01
историк79
А Гимаев - нытик, согласен с Болдовским. Ну полматча ныл про "несправедливое удаление". И Скворцов ему подпевал. Видимо, боялся на правый джеб нарваться.)))
20:01
igor.kuhta
Плэтт по ходу уже набрал нужные кондиции. Два дубля подряд очень даже неплохо
20:01
историк79
ЦСКА с победой. Такое впечатление, что в команду набирают только самых быстрых. Бежишь 100-метровку медленне 10 секунд - всё, не попал в команду. Просто чудовищная разница в скорости. Всё, что Магнитка может армейцам противопоставить - мысль. Класс примерно одинаковый. Поэтому и результаты рядышком-рядышком. Что победит в следующий раз, мысль и тактика Магнитки или просто убойная скорость и физика ЦСКА?
19:58
болдовский
конитупорылые кроме тупого ржанья мыслей совсем нет?!Как и у ЦСКА тоже мыслей нет-вот и болейте дальше,а НХЛ посмотрю где мысль видна прежде всего,а если еще исполнена на скорости-так просто загляденье!!!!
19:55
red-blue tushino 77
Эй болдовский, Эй болдовский-лососни наш Хрен Московский!!!
19:54
sadmur
Болдовский, ты на статистику посмотри! Умник))) И да, у твоих СЮ седьмое подряд с их "игрой"
19:52
red-blue tushino 77
болдовский то есть!!!
19:52
red-blue tushino 77
бойцовский Гоняй Балду! Не смотри хоккей-это, не твоё!!!
19:51
andrey62
болдовский С головой все нормально?
19:49
болдовский
Как достало это болото под названием ЦСКА-сами не играю и другим не дают!Гимаева просто слушать прортивно-заслуженный тренер россии ?кого он воспитал?Его сына падающего в борт впечатал бы кто нибудь ,а мы послушали какие песни он запоет!!?Комментарии -ни о чем,как и игра ЦСКА,именннор поэтому на международной арене нам ничего не светит и долго не будет еще светить,потому что культура хоккея начинается с восприятия информации об игре,а если все ангажировано,то ни смотреть ,ни слушать не интересно!Вот все ругаю Салават,а я балдею от игры-именно от игры!!!Недаром лучшая серия в ппрошлм сезоне была Салават-Магнитка,потому что обе команды играли!!!
19:44
цскамакс
красавцы!!!
19:32