ЦСКА выиграл у "Трактора" и одержал первую победу в сезоне

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение "Трактору". Армейцам удалось забить в ворота челябинцев три безответных шайбы.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – "Трактор" (Челябинск) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: Муршак – 1 (бол., Ожиганов, Денисов), 27:15 – 1:0. Ожиганов – 1 (бол., Денисов, Телегин), 34:06 – 2:0. Да Коста – 1 (бол., Киселевич, Попов), 41:07 – 3:0.

Вратари: Фаст – Демченко (Францоуз, 41:07).

Штраф: 8 – 24.

Броски: 28 (10+11+7) – 18 (6+6+6).

Судьи: Ансонс, Наумов.