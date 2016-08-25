ЦСКА выиграл у "Трактора" и одержал первую победу в сезоне

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение "Трактору". Армейцам удалось забить в ворота челябинцев три безответных шайбы.
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) – "Трактор" (Челябинск) – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Муршак – 1 (бол., Ожиганов, Денисов), 27:15 – 1:0. Ожиганов – 1 (бол., Денисов, Телегин), 34:06 – 2:0. Да Коста – 1 (бол., Киселевич, Попов), 41:07 – 3:0.
Вратари: Фаст – Демченко (Францоуз, 41:07).
Штраф: 8 – 24.
Броски: 28 (10+11+7) – 18 (6+6+6).
Судьи: Ансонс, Наумов.
25 августа. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.
aleksrusx
Армейцев с первой победой! Так держать!
14:33