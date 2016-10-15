ЦСКА выиграл у рижского "Динамо"

ЦСКА на своем льду переиграл рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победного гола стал словенский нападающий Ян Муршак. Эта победа стала для армейцев второй кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Рига) - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Энлунд - 3, 10:38 - 1:0. Дарзиньш - 4 (мен., Маллен), 17:51 - 1:1. Основин - 2 (Науменков, Панин), 35:36 - 2:1. М. Редлихс - 5 (Е. Редлихс), 36:06 - 2:2. Муршак - 4 (Киселевич, Основин), 56:57 - 3:2.

Вратари: Фаст - Седлачек (59:10).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 31 (13+9+9) - 20 (5+7+8).

Судьи: Бондарь, Ибатулин.

15 октября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.