ЦСКА выиграл Кубок континента, разгромив "Спартак"

ЦСКА в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Спартак" со счетом 6:1.

Армейцы выиграли регулярку и в 1/8 финала Кубка Гагарина сыграют с "Йокеритом". "Спартак" уже давно лишился шансов сыграть в матчах на вылет.

Добавим, что ЦСКА выиграл регулярный чемпионат и завоевал Кубок континента в третий раз подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА - "Спартак" (Москва) - 6:1 (5:1, 1:0, 0:0)

Голы: Ничушкин - 11 (Кошелев, Мамин), 1:42 - 1:0. Шмелев - 4, 2:29 - 1:1. Кугрышев - 12 (бол., Денисов, Ожиганов), 6:21 - 2:1. Андронов - 6 (Телегин, Жарков), 12:01 - 3:1. Панин - 4 (Сергеев, Жарков), 17:14 - 4:1. Кошелев - 4 (Сергеев, Мамин), 19:05 - 5:1. Науменков - 2 (Ничушкин, Мамин), 26:55 - 6:1.

Вратари: Сорокин - Свенссон (Синягин, 20:00).

Штраф: 11 - 37.

Броски: 32 (13+12+7) - 30 (10+8+12).

Судьи: Оленин, Соин.

18 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

Трансляция матча ЦСКА - "Спартак"