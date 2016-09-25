ЦСКА всухую победил "Адмирал" в первом матче Третьяка

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Адмирал" – 3:0. Отметим, что в этой встрече в КХЛ дебютировал вратарь "Адмирала" 19-летний Максим Третьяк – внук легендарного советского вратаря Владислава Третьяка

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) – "Адмирал" (Владивосток) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Денисов – 4 (Мамин, Попов), 26:01 – 1:0. Панин – 1, 48:00 – 2:0. Да Коста – 3 (п.в., Ничушкин, Муршак), 59:01 – 3:0.

Вратари: Сорокин – Третьяк (58:51 – 59:01).

Штраф: 16 – 18.

Броски: 33 (11+8+14) – 25 (4+14+7).

Судьи: Наумов, Сергеев.

25 сентября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.