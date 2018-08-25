ЦСКА всухую обыграл "Спартак" на предсезонном турнире

ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 3:0 в матче предсезонного турнира Кубок мэра Москвы. В составе армейцев по шайбе забросили Антон Слепышев, Кирилл Капризов, форвард Михаил Григоренко набрал 2 (1+1) очка.
Кубок мэра Москвы
ЦСКА (Москва) – "Спартак" (Москва) – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Голы: Слепышев – 2 (Науменков), 44:51 – 1:0. Капризов – 2 (Григоренко), 59:04 – 2:0. Григоренко – 2 (п.в., Пашнин), 59:38 – 3:0.
Вратари: Сорокин – Беспалов (59:27 – 59:38).
Судьи: Гамалей, Овчинников.
25 августа. Москва. ЦСКА Арена.
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