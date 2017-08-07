ЦСКА всухую обыграл "Серветт" в товарищеском матче

ЦСКА обыграл "Серветт" со счетом 3:0 в товарищеском матче. В составе победителей по шайбе забросили Андрей Кузьменко, Иван Телегин и Артем Чмыхов. Ворота армейцев защищал Илья Сорокин.
Товарищеский матч
ЦСКА (Москва) – "Серветт" (Женева) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Кузьменко – 1 (Робинсон), 29:40 – 1:0. Телегин – 1 (мен., Карнаухов), 56:25 – 2:0. Чмыхов – 1 (Светлаков), 59:55 – 3:0.
Вратари: Сорокин – Беи (Деслуа, 29:40).
7 августа. Ле Шени. Centre Sportif de la Vallee de Joux.
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