ЦСКА впервые победил СКА в результативном матче

В четверг в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина СКА уступил ЦСКА (4:5 ОТ, 0-1).

СКА и ЦСКА в 21-й раз встретились в плей-офф КХЛ, но всего в пятый раз в армейском противостоянии было заброшено больше пяти шайб.

Интересно, что ЦСКА впервые победил питерских одноклубников в результативной встрече, в остальных четырех играх сильнее был СКА. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые результативные матчи СКА и ЦСКА в плей-офф