ЦСКА впервые победил СКА в результативном матче

В четверг в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина СКА уступил ЦСКА (4:5 ОТ, 0-1).
СКА и ЦСКА в 21-й раз встретились в плей-офф КХЛ, но всего в пятый раз в армейском противостоянии было заброшено больше пяти шайб.
Интересно, что ЦСКА впервые победил питерских одноклубников в результативной встрече, в остальных четырех играх сильнее был СКА. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые результативные матчи СКА и ЦСКА в плей-офф
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Голы
|
11.03.2014
|
Первый раунд
|
ЦСКА – СКА – 4:5 ОТ
|
9
|
29.03.2018
|
Финал конференции
|
СКА – ЦСКА – 4:5 ОТ
|
9
|
01.03.2012
|
Первый раунд
|
СКА – ЦСКА – 7:1
|
8
|
03.04.2015
|
Финал конференции
|
ЦСКА – СКА – 2:6
|
8
|
08.03.2014
|
Первый раунд
|
СКА – ЦСКА – 5:1
|
6
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