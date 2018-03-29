23:02 29 марта | Хоккей — КХЛ

ЦСКА впервые победил СКА в результативном матче


В четверг в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина СКА уступил ЦСКА (4:5 ОТ, 0-1).

СКА и ЦСКА в 21-й раз встретились в плей-офф КХЛ, но всего в пятый раз в армейском противостоянии было заброшено больше пяти шайб.

Интересно, что ЦСКА впервые победил питерских одноклубников в результативной встрече, в остальных четырех играх сильнее был СКА. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые результативные матчи СКА и ЦСКА в плей-офф

Дата

Стадия

Матч

Голы

11.03.2014

Первый раунд

ЦСКА – СКА – 4:5 ОТ

9

29.03.2018

Финал конференции

СКА – ЦСКА – 4:5 ОТ

9

01.03.2012

Первый раунд

СКА – ЦСКА – 7:1

8

03.04.2015

Финал конференции

ЦСКА – СКА – 2:6

8

08.03.2014

Первый раунд

СКА – ЦСКА – 5:1

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