ЦСКА вернул Романа Любимова из "Филадельфии"

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим форвардом "Филадельфии" Романом Любимовым. Соглашение между нападающим и клубом рассчитано на три года.
Напомним, что Любимов уже выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 год. В составе армейцев он стал победителем чемпионата России. Перед началом сезона-2016/17 он перешел в НХЛ, подписав однолетний контракт с "Флайерз". В "Филадельфии" он провел 47 матчей, абрав 6 (4+2) очков.
Дополнительная информация
http://www.cska-hockey.ru/news/CSKA_vernul_Romana_Lyubimova_iz_Filadelfii
bezik
Тяжело сказать, что Любимов плохо играл. тут скорее вопрос с клубом и тренером. Не очень поняно, чего от него Хекстолл хотел. в 4 звене с 8 минутами особо не наберешь очков, особенно с Беллемаром и Вандервельде в партнерах
15:00
Vlаdimir
Хорошая новость. Рома реально поможет команде.
14:50
Helicopter
Эх Рома с аэродрома, попробовал другой уровень хоккея, получилось?
14:49