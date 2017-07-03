14:04 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА вернул Романа Любимова из "Филадельфии"

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ЦСКА на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим форвардом "Филадельфии" Романом Любимовым. Соглашение между нападающим и клубом рассчитано на три года.

Напомним, что Любимов уже выступал за ЦСКА с 2011 по 2016 год. В составе армейцев он стал победителем чемпионата России. Перед началом сезона-2016/17 он перешел в НХЛ, подписав однолетний контракт с "Флайерз". В "Филадельфии" он провел 47 матчей, абрав 6 (4+2) очков.

Дополнительная информация

http://www.cska-hockey.ru/news/CSKA_vernul_Romana_Lyubimova_iz_Filadelfii

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КОММЕНТАРИИ (3)
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bezik

Тяжело сказать, что Любимов плохо играл. тут скорее вопрос с клубом и тренером. Не очень поняно, чего от него Хекстолл хотел. в 4 звене с 8 минутами особо не наберешь очков, особенно с Беллемаром и Вандервельде в партнерах

15:00

Vlаdimir

Хорошая новость. Рома реально поможет команде.

14:50

Helicopter

Эх Рома с аэродрома, попробовал другой уровень хоккея, получилось?

14:49