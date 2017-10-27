ЦСКА ведет переговоры с Попугаевым, выбранным на драфте НХЛ "Нью-Джерси"

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб ведет переговоры о подписании контракта с нападающим канадского клуба Западной хоккейной лиги "Принс Джордж" Никитой Попугаевым. Он добавил, что соглашение с 19-летним игроком может быть подписано в ближайшие дни.

– Мы ведем переговоры о его возвращении в страну и подписании контракта как минимум на этот и следующий сезоны, – приводит ТАСС слова Есмантовича. - Контракт с ним может быть подписан в ближайшие дни.

Правами на Попугаева в КХЛ владеет ЦСКА. За клуб МХЛ "Красная Армия" в сезоне-2014/15 он провел 28 матчей, набрав 4 (2+2) очка. Форвард был выбран на драфте 2017 года "Нью-Джерси" в четвертом раунде под общим 98-м номером. В нынешнем сезоне форвард провел за "Принс Джордж" 13 матчей, в которых записал на свой счет 7 (2+5) баллов.