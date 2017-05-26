ЦСКА ведет активные переговоры с Орловым и хоккеистом, который сыграет в финале Кубка Стэнли

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подчеркнул, что клуб ведет переговоры о подписании контракта с защитником Дмитрием Орловым, а также с нападающим Романом Любимовым. По его словам, в переходе игрока обороны лично заинтересован новый главный тренер армейцев Игорь Никитин. На данный момент хоккеисты являются свободными агентами. Права на игроков в КХЛ принадлежат ЦСКА.
– Ведем переговоры с Любимовым, и надеюсь, что договоримся. По тому, как идет диалог, скажу, что мы идем на сближение, – сказал Есмантович. – Не буду скрывать, что мы активно, в полном режиме говорим и с Дмитрием Орловым. Есть желание главного тренера Игоря Никитина видеть его в команде.
По легионерам мы думаем взять двух, как минимум одного опытного защитника, понюхавшего хоккейно-военного пороха. Например, один хоккеист сейчас будет играть в финале Кубке Стэнли. У нас был предварительный разговор. (Игорь ЕРОНКО)
Aha
потолок зарплат? нееее, не слышали. скупить всех! Конкуренция? хахаха, не смешите! Кому интересен чемпионат, где участвуют 2 супер клуба, и остальные -это просто фарм-клубы. Смотрите сами такой чемпионат, где 2 клуба просто тратят неограниченные деньги, а остальные пытаются подбирать крохи, выискивать драгоценности, копаясь в грязи. Сколько лет потратили тренеры, владельцы СЮ, чтобы вырастить Капризова, сколько нервов потратил тренер доверяя ему место в основе. сколько терпения и мужества нужно было, чтобы воспитать юную звезду? НАПЛЕВАТЬ! вот вам парочка миллионов и он будет у нас. Примеров таких тьма -Шипачев, Ничушкин, Панарин, Капризов, да мало ли кто еще. Даже если этот паренек не будет играть в основе, как Ничушкин, его всё равно надо купить, чтобы ослабить конкурента. Каждый чемпионат превращается в шоу "Желаю, чтоб долстосумы обломались", за которым наблюдает 90% болельщиков, а 10% орут "мы победители, мы всех купили, мы крутые". Смотрите это шоу сами, накушался
15:04
Bache Gabrielsen
Откуда у этой гопоты деньги ?
15:03
Vasek
LEHAAAAAAAAA, Малкин??!! ---------- Яник Вебер!
14:45
LEHAAAAAAAAA
Малкин??!!
14:33