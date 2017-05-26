ЦСКА ведет активные переговоры с Орловым и хоккеистом, который сыграет в финале Кубка Стэнли

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подчеркнул, что клуб ведет переговоры о подписании контракта с защитником Дмитрием Орловым, а также с нападающим Романом Любимовым. По его словам, в переходе игрока обороны лично заинтересован новый главный тренер армейцев Игорь Никитин. На данный момент хоккеисты являются свободными агентами. Права на игроков в КХЛ принадлежат ЦСКА.

– Ведем переговоры с Любимовым, и надеюсь, что договоримся. По тому, как идет диалог, скажу, что мы идем на сближение, – сказал Есмантович. – Не буду скрывать, что мы активно, в полном режиме говорим и с Дмитрием Орловым. Есть желание главного тренера Игоря Никитина видеть его в команде.

По легионерам мы думаем взять двух, как минимум одного опытного защитника, понюхавшего хоккейно-военного пороха. Например, один хоккеист сейчас будет играть в финале Кубке Стэнли. У нас был предварительный разговор. (Игорь ЕРОНКО)

Контракт Никитина с ЦСКА рассчитан на три года ​