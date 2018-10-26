ЦСКА в Вене забросил 9 безответных шайб "Словану"

ЦСКА обыграл "Слован" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 9:0. По 3 очка в этой встрече заработали Линден Вей и Янник Хансен.

Матч впервые в истории КХЛ прошел в Австрии. Игра в Вене собрала 5543 зрителя.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - ЦСКА (Москва) - 0:9 (0:4, 0:3, 0:2)

Голы: Вей - 4 (Дальбек), 0:26 - 0:1. Капризов - 10 (Вей, Робинсон), 3:00 - 0:2. Робинсон - 2 (Хансен, Андронов), 6:44 - 0:3. Светлаков - 2 (мен., Телегин), 9:07 - 0:4. Андронов - 5 (Хансен, Калинин), 21:08 - 0:5. Шалунов - 7 (Окулов, Дальбек), 33:31 - 0:6. Вей - 5 (Григоренко), 33:48 - 0:7. Хансен - 1 (мен.), 45:40 - 0:8. Слепышев - 3 (Григоренко, Марченко), 54:20 - 0:9.

Вратари: Чильяк (Штепанек, 13:16) - Юханссон.

Штраф: 10 - 16.

Броски: 32 (16+8+8) - 39 (13+16+10).

Судьи: Соин, Щенев.

26 октября. Вена. "Эрсте Банк Арена".