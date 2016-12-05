ЦСКА в Шанхае обыграл "Куньлунь"

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Куньлунь" со счетом 2:0. Отличились Андрей Кузьменко и Вячеслав Основин.

Армейцы выиграли третий матч подряд и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. Китайский клуб - на седьмой строчке на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - ЦСКА - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Кузьменко - 1 (Дан. Квартальнов), 28:09 - 0:1. Основин - 7 (Мамин), 31:01 - 0:2.

Вратари: Кархунен (58:59) - Фаст.

Штраф: 10 - 2.

Броски: 22 (12+1+9) - 35 (10+21+4).

Судьи: Гофман, Цыплаков.

5 декабря. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.