ЦСКА в овертайме вырвал победу у "Адмирала"

ЦСКА обыграл "Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3. Армейцы дважды вели по ходу встречи, но "Адмирал" оба раза сравнивал счет, а в середине второго периода вышел вперед. Победную шайбу в овертайме провел Никита Нестеров.

Благодаря победе армейцы поднялись в зону плей-офф Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - ЦСКА (Москва) - 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Калинин - 1 (Робинсон), 9:06 - 0:1. Бутузов - 2 (Угольников, Коньков), 11:53 - 1:1. Окулов - 1 (Скотт, Светлаков), 12:45 - 1:2. Коньков - 2 (Вихарев, Бутузов), 24:30 - 2:2. Глазачев - 1 (Дьяков), 32:35 - 3:2. Робинсон - 1, 52:12 - 3:3. Нестеров - 1 (бол., Вей), 61:55 - 3:4.

Вратари: Серебряков - Сорокин.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 31 (9+14+8+0) - 39 (12+9+14+4).

Судьи: Гашилов, Оленин.

17 сентября. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

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