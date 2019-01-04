ЦСКА в овертайме одержал победу над "Витязем". Пятая победа армейцев подряд

ЦСКА в овертайме одержал победу над "Витязем" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1. В составе победителей отличился защитник Михаил Науменков и нападающий Янник Хансен.

ЦСКА лидирует с 74 очками в турнире Западной конференции после 44 игр. "Витязь" располагается на восьмой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - ЦСКА (Москва) - 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Швец-Роговой - 11 (Кокарев, Мозик), 53:01 - 1:0. Науменков - 1 (Марченко, Окулов), 59:58 - 1:1. Хансен - 6 (Науменков), 60:58 - 1:2.

Вратари: Самонов - Юханссон (58:50 - 59:58).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 22 (7+7+8+0) - 38 (8+12+16+2).

Судьи: Гофман, Франо.

4 января. Подольск. ЛД "Витязь".

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