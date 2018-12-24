ЦСКА в овертайме обыграл "Нефтехимик"

ЦСКА в овертайме выиграл у "Нефтехимика" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Андрей Светлаков, Павел Карнаухов, Грег Скотт и Кирилл Капризов. У гостей дубль сделал Марат Хайруллин, еще один гол в активе Дамира Шарипзянова.

ЦСКА набрал 70 очков и лидирует в Западной конференции. У "Нефтехимика" 35 очков и десятая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:3 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Хайруллин - 3 (Шарипзянов, Шафигуллин), 10:57 - 0:1. Светлаков - 3 (Карнаухов, Скотт), 12:54 - 1:1. Хайруллин - 4 (Брынцев, Шафигуллин), 13:31 - 1:2. Карнаухов - 3 (Науменков), 14:37 - 2:2. Скотт - 7 (Карнаухов, Светлаков), 25:09 - 3:2. Шарипзянов - 8 (бол., Хайруллин, Тимашов), 53:30 - 3:3. Капризов - 17 (Марченко), 64:11 - 4:3.

Вратари: Юханссон - Коротаев.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 38 (13+14+8+3) - 24 (7+10+7+0).

Судьи: Гашилов, Гофман.

24 декабря. Москва. "ЦСКА Арена".

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