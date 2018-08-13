ЦСКА в овертайме обыграл "Лозанну"

В предсезонном матче ЦСКА одержал победу над швейцарским клубом "Лозанна" (4:3 ОТ).

Товарищеский матч

Hockeyades

"Лозанна" (Лозанна) - ЦСКА (Москва) - 3:4 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Науменков - 1, 6:30 - 0:1. Шалунов - 1 (бол., Ермаков, Окулов), 15:52 - 0:2. Вей - 1 (Григоренко), 25:54 - 0:3. Антониетти - 1, 31:28 - 1:3. Гроссманн - 1 (Митчелл, Вермин), 44:42 - 2:3. Вермин - 1 (Митчелл), 46:35 - 3:3. Вей - 2 (Григоренко, Робинсон), 61:30 - 3:4.

Вратари: Цуркирхен - Юханссон.

13 августа.