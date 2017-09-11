ЦСКА в овертайме обыграл "Куньлунь", продлив победную серию до восьми матчей

"Куньлунь" дома потерпел поражение от ЦСКА (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы одержали победу благодаря точному броску Сергея Шумакова.

Отметим, что китайский клуб перевел игру в овертайм, уступая к началу третьего периода со счетом 0:3. Армейцы одержали восьмую победу подряд. Единственное поражение в сезоне столичная команда потерпела в матче за Кубок Открытия, уступив СКА (2:4).