ЦСКА в овертайме обыграл "Куньлунь", продлив победную серию до восьми матчей

"Куньлунь" дома потерпел поражение от ЦСКА (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы одержали победу благодаря точному броску Сергея Шумакова.
Отметим, что китайский клуб перевел игру в овертайм, уступая к началу третьего периода со счетом 0:3. Армейцы одержали восьмую победу подряд. Единственное поражение в сезоне столичная команда потерпела в матче за Кубок Открытия, уступив СКА (2:4).
bond1951
еще раз никитин это не тренер для ЦСКА просто 0 пора уже определиться с тремя пятерками а у нас разброд и шатание вести 3 0 и спастись в овертайме это ЧТО.......... нет слов................
17:12