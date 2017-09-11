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17:04 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА в овертайме обыграл "Куньлунь", продлив победную серию до восьми матчей

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"Куньлунь" дома потерпел поражение от ЦСКА (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы одержали победу благодаря точному броску Сергея Шумакова.

Отметим, что китайский клуб перевел игру в овертайм, уступая к началу третьего периода со счетом 0:3. Армейцы одержали восьмую победу подряд. Единственное поражение в сезоне столичная команда потерпела в матче за Кубок Открытия, уступив СКА (2:4).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bond1951

еще раз никитин это не тренер для ЦСКА просто 0 пора уже определиться с тремя пятерками а у нас разброд и шатание вести 3 0 и спастись в овертайме это ЧТО.......... нет слов................

17:12