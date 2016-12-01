ЦСКА в гостях сломил сопротивление "Амура"

"Амур" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл ЦСКА (1:2). Победную шайбу в составе армейцев забросил Вячеслав Основин.

После 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 82 очка. "Амур", набравший 41 очко в 37 играх, располагается на 13-й строчке на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - ЦСКА (Москва) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Вл. Ушенин - 8 (Литовченко), 15:04 - 1:0. Петров - 11 (бол., Попов, Основин), 27:22 - 1:1. Основин - 6 (бол., Попов, Петров), 51:25 - 1:2.

Вратари: Метсола (59:23) - Сорокин.

Штраф: 12 - 10.

Броски: 21 (11+6+4) - 31 (5+17+9).

Судьи: Белов, Фатеев.

1 декабря. Хабаровск. "Платинум Арена".