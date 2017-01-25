ЦСКА в гостях победил "Торпедо"

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил "Торпедо" со счетом 3:1. Дубль оформил Грег Скотт.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - ЦСКА (Москва) - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Скотт - 10 (бол., Кугрышев, Денисов), 15:47 - 0:1. Кузьменко - 4 (Науменков), 44:38 - 0:2. Скотт - 11, 52:36 - 0:3. Шуленин - 3 (Мозер), 59:15 - 1:3.

Вратари: Бирюков - Сорокин.

Штраф: 12 - 14.

Броски: 18 (5+5+8) - 23 (14+7+2).

Судьи: Гебеи, Гусев.

25 января. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".